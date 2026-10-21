EA zamyka BioWare i wstrzymuje prace nad nowym Mass Effect — The Verge

Firma Electronic Arts zamyka studio BioWare, znane z gier fabularnych Mass Effect, Dragon Age i Star Wars: Knight of the Old Republic. EA zdecydowało również, że nie będzie kontynuować prac nad kolejną grą z serii Mass Effect, która była w produkcji.

Decyzja Electronic Arts

Firma potwierdziła zamknięcie BioWare w oświadczeniu. Jak informuje The Verge, pracownicy EA otrzymali informację o zakończeniu prac nad nowym Mass Effect w osobnym komunikacie.

Prezes EA i szef studiów firmy Cam Weber oraz prezes i dyrektor operacyjny David Tinson oświadczyli, że decyzja dotycząca BioWare nie została podjęta łatwo. Nazwali studio jednym z tych, które pomogły ukształtować gatunek gier fabularnych. BioWare również opublikowało komunikat o zamknięciu w mediach społecznościowych.

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Redukcja zatrudnienia

W związku z zamknięciem BioWare EA redukuje również około 400 stanowisk pracy, informuje Bloomberg, na który powołuje się The Verge. W wystąpieniu do pracowników Weber i Tinson zaznaczyli, że branża gier szybko się zmienia, a konkurencja o czas i uwagę graczy nasila się.

Szefowie EA poinformowali również, że w ostatnich miesiącach firma dokonywała przeglądu swojej działalności, organizacji pracy oraz możliwości potrzebnych do rozwoju na nowym etapie interaktywnej rozrywki.

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