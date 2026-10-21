Суд в Нью-Мексико обязал Meta выплатить $25 млрд — CNBC

Суд в американском штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить штраф в размере 25 млрд долларов по делу о конфиденциальности данных, связанному со скандалом Cambridge Analytica. Как сообщает CNBC, решение об окончательной сумме взыскания было обнародовано 21 октября в судебном документе.

Решение после вердикта присяжных

В сентябре присяжные в суде Санта-Фе признали Meta ответственной за введение жителей штата в заблуждение относительно того, как компания защищает и собирает данные пользователей, а также предотвращает распространение вредоносной информации в своих сервисах.

Присяжные установили более 43 млн нарушений закона Нью-Мексико о недобросовестных деловых практиках. За каждое из них мог быть назначен гражданский штраф до 5 тыс. долларов. В судебном документе указано, что сумма, присужденная штату, составила 219,5 млрд долларов, однако судья уменьшил окончательное взыскание до 25 млрд долларов.

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Иск подали в 2021 году

Иск в 2021 году подал тогдашний генеральный прокурор Нью-Мексико Гектор Бальдерас. Нынешний генпрокурор штата Рауль Торрез осуществлял надзор за судебным разбирательством. CNBC обратился к Meta за комментарием относительно судебного решения.

Скандал Cambridge Analytica разгорелся в 2018 году, до переименования Facebook в Meta. Он касался утверждений о том, что компания политического консалтинга Cambridge Analytica ненадлежащим образом получила доступ к данным 87 млн пользователей Facebook. В 2022 году Meta согласилась выплатить 725 млн долларов для урегулирования коллективного иска, связанного с этим скандалом.

CNBC также отмечает, что Meta ранее урегулировала ряд исков о конфиденциальности данных в рамках августовского соглашения почти на 17 млрд долларов с коалицией генеральных прокуроров штатов. Нью-Мексико не был его участником, поэтому рассмотрение этого дела продолжилось отдельно.

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