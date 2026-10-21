新墨西哥州法院裁定Meta支付250亿美元——CNBC

美国新墨西哥州一家法院裁定，Meta须在一宗与剑桥分析丑闻相关的数据隐私案件中支付250亿美元罚款。据CNBC报道，关于最终追偿金额的裁定于10月21日在一份法庭文件中披露。

陪审团裁决后的决定

9月，圣菲法院的陪审团认定，Meta对就公司如何保护和收集用户数据，以及如何防止其服务中有害信息传播而误导该州居民一事负有责任。

陪审团认定违反《新墨西哥州不公平商业行为法》的行为超过4300万项。每项违法行为最高可处以5000美元民事罚款。法庭文件称，判给该州的金额为2195亿美元，但法官将最终追偿金额降至250亿美元。

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诉讼于2021年提起

该诉讼于2021年由时任新墨西哥州总检察长赫克托·巴尔德拉斯提起。该州现任总检察长劳尔·托雷斯负责监督此案的审理。CNBC已就法院裁定向Meta寻求评论。

剑桥分析丑闻于2018年爆发，发生在Facebook更名为Meta之前。该事件涉及一项说法，即政治咨询公司剑桥分析不当获取了8700万名Facebook用户的数据。2022年，Meta同意支付7.25亿美元，以和解与该丑闻相关的集体诉讼。

CNBC还指出，Meta此前与一个州总检察长联盟达成了一项价值近170亿美元的8月协议，从而解决了多起数据隐私诉讼。新墨西哥州并非该协议的参与方，因此本案审理继续单独进行。

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