Sąd w Nowym Meksyku nakazał Meta zapłatę 25 mld dolarów — CNBC

Sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk nakazał spółce Meta zapłatę kary w wysokości 25 mld dolarów w sprawie dotyczącej prywatności danych, związanej ze skandalem Cambridge Analytica. Jak podaje CNBC, decyzję o ostatecznej kwocie zasądzonej należności ujawniono 21 października w dokumencie sądowym.

Decyzja po werdykcie ławy przysięgłych

We wrześniu ława przysięgłych w sądzie w Santa Fe uznała Meta za odpowiedzialną za wprowadzanie mieszkańców stanu w błąd co do tego, jak firma chroni i gromadzi dane użytkowników, a także zapobiega rozpowszechnianiu szkodliwych informacji w swoich usługach.

Ława przysięgłych stwierdziła ponad 43 mln naruszeń ustawy Nowego Meksyku o nieuczciwych praktykach handlowych. Za każde z nich mogła zostać nałożona kara cywilna w wysokości do 5 tys. dolarów. W dokumencie sądowym wskazano, że kwota zasądzona na rzecz stanu wyniosła 219,5 mld dolarów, jednak sędzia obniżył ostateczną należność do 25 mld dolarów.

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Pozew złożono w 2021 roku

Pozew w 2021 roku złożył ówczesny prokurator generalny Nowego Meksyku Hector Balderas. Obecny prokurator generalny stanu, Raúl Torrez, nadzorował postępowanie sądowe. CNBC zwróciło się do Meta o komentarz w sprawie orzeczenia sądu.

Skandal Cambridge Analytica wybuchł w 2018 roku, przed zmianą nazwy Facebooka na Meta. Dotyczył twierdzeń, że firma konsultingu politycznego Cambridge Analytica niewłaściwie uzyskała dostęp do danych 87 mln użytkowników Facebooka. W 2022 roku Meta zgodziła się zapłacić 725 mln dolarów, aby zakończyć pozew zbiorowy związany z tym skandalem.

CNBC zaznacza również, że Meta wcześniej zawarła ugody w szeregu pozwów dotyczących prywatności danych w ramach sierpniowego porozumienia wartego niemal 17 mld dolarów z koalicją prokuratorów generalnych stanów. Nowy Meksyk nie był jego stroną, dlatego postępowanie w tej sprawie kontynuowano osobno.

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