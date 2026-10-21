Суд у Нью-Мексико зобов’язав Meta сплатити $25 млрд — CNBC

Суд у штаті Нью-Мексико, США, зобов’язав компанію Meta сплатити 25 млрд доларів штрафу у справі про конфіденційність даних, пов’язаній зі скандалом Cambridge Analytica. Як повідомляє CNBC, рішення про остаточну суму стягнення оприлюднили 21 жовтня у судовому документі.

Рішення після вердикту присяжних

У вересні присяжні у суді Санта-Фе визнали Meta відповідальною за введення жителів штату в оману щодо того, як компанія захищає та збирає дані користувачів, а також запобігає поширенню шкідливої інформації на своїх сервісах.

Присяжні встановили понад 43 млн порушень закону Нью-Мексико про недобросовісні ділові практики. За кожне з них міг бути призначений цивільний штраф до 5 тис. доларів. У судовому документі зазначено, що сума, присуджена штату, становила 219,5 млрд доларів, однак суддя зменшив остаточне стягнення до 25 млрд доларів.

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Позов подали у 2021 році

Позов у 2021 році подав тодішній генеральний прокурор Нью-Мексико Гектор Бальдерас. Чинний генпрокурор штату Рауль Торрез здійснював нагляд за судовим розглядом справи. CNBC звернувся до Meta по коментар щодо судового рішення.

Скандал Cambridge Analytica розгорівся у 2018 році, до перейменування Facebook на Meta. Він стосувався тверджень, що політична консалтингова компанія Cambridge Analytica неналежно отримала доступ до даних 87 млн користувачів Facebook. У 2022 році Meta погодилася виплатити 725 млн доларів для врегулювання колективного позову, пов’язаного з цим скандалом.

CNBC також зазначає, що Meta раніше врегулювала низку позовів щодо конфіденційності даних у межах серпневої угоди майже на 17 млрд доларів із коаліцією генеральних прокурорів штатів. Нью-Мексико не був її учасником, тому розгляд цієї справи продовжився окремо.

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