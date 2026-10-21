Во Франции, Нидерландах и Бельгии государственные учреждения временно отключили часть сайтов после утечки подробностей о двух критических уязвимостях в PHP. Об этом сообщает NDTV World. По данным издания, в среду сайты также отключали государственные органы и компании в разных странах.

Призыв срочно установить исправление

Агентство национальной безопасности США призвало организации немедленно установить обновления или вывести уязвимые системы из эксплуатации. В агентстве заявили, что такие недостатки безопасности могут открыть злоумышленникам прямой путь к файловой системе сервера или базе данных и потенциально позволить взять веб-сервер под контроль без пароля.

PHP используется популярными платформами для создания сайтов, поэтому уязвимости могут затронуть интернет-магазины, медиа и государственные онлайн-сервисы. Волонтеры PHP выпустили исправление в среду, а PHP Foundation призвала пользователей как можно скорее обновить программное обеспечение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупредительные отключения сайтов

Во Франции местные правительственные сайты, в том числе ресурс префектуры полиции Парижа, стали недоступны в среду днем. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что это произошло по запросу французского национального агентства кибербезопасности после обнаружения критической уязвимости.

В Нидерландах в качестве меры предосторожности отключили национальный сервис цифровой идентификации DigiD, сайт Палаты представителей и ресурс национального центра кибербезопасности, сообщил общественный вещатель NOS. Министерство иностранных дел Бельгии также временно отключило свои сайты, хотя бельгийский Центр кибербезопасности не зафиксировал атак на сайты страны.

О уязвимостях разработчикам PHP в частном порядке сообщили в августе компании Calif и OpenAI, которые обнаружили их независимо друг от друга в один и тот же день. Позднее компания Wiz сообщила о дополнительных способах эксплуатации недостатков. Подробности уязвимостей попали в открытый доступ во вторник, за день до запланированного выпуска исправления, что и вызвало срочное отключение отдельных ресурсов.

Читай нас в