We Francji, Holandii i Belgii instytucje państwowe tymczasowo wyłączyły część stron internetowych po wycieku szczegółów dotyczących dwóch krytycznych luk w PHP. Informuje o tym NDTV World. Według serwisu w środę strony wyłączały również organy państwowe i firmy w różnych krajach.

Wezwanie do pilnego zainstalowania poprawki

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego wezwała organizacje do natychmiastowego zainstalowania aktualizacji lub wycofania podatnych systemów z eksploatacji. Agencja oświadczyła, że takie luki bezpieczeństwa mogą otworzyć atakującym bezpośrednią drogę do systemu plików serwera lub bazy danych i potencjalnie umożliwić przejęcie kontroli nad serwerem internetowym bez hasła.

PHP jest wykorzystywany przez popularne platformy do tworzenia stron internetowych, dlatego luki mogą dotknąć sklepy internetowe, media i państwowe usługi online. Wolontariusze PHP opublikowali poprawkę w środę, a PHP Foundation wezwała użytkowników do jak najszybszej aktualizacji oprogramowania.

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Zapobiegawcze wyłączenia stron

We Francji lokalne strony rządowe, w tym serwis prefektury policji w Paryżu, stały się niedostępne w środę po południu. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że stało się to na wniosek francuskiej krajowej agencji cyberbezpieczeństwa po wykryciu krytycznej luki.

W Holandii jako środek zapobiegawczy wyłączono krajową usługę cyfrowej identyfikacji DigiD, stronę Izby Reprezentantów oraz serwis krajowego centrum cyberbezpieczeństwa, podał publiczny nadawca NOS. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Belgii również tymczasowo wyłączyło swoje strony, choć belgijskie Centrum Cyberbezpieczeństwa nie odnotowało ataków na strony tego kraju.

O lukach deweloperów PHP prywatnie poinformowały w sierpniu firmy Calif i OpenAI, które odkryły je niezależnie od siebie tego samego dnia. Później firma Wiz poinformowała o dodatkowych sposobach wykorzystania tych wad. Szczegóły luk trafiły do publicznego dostępu we wtorek, dzień przed planowanym wydaniem poprawki, co spowodowało pilne wyłączenie części serwisów.

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