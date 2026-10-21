在法国、荷兰和比利时，政府机构在两项 PHP 严重漏洞的细节泄露后，暂时关闭了部分网站。NDTV World报道称，周三，不同国家的政府机构和公司也关闭了网站。

呼吁紧急安装修复程序

美国国家安全局呼吁各组织立即安装更新，或停止运行存在漏洞的系统。该机构表示，此类安全缺陷可能为攻击者打开通往服务器文件系统或数据库的直接通道，并可能让其无需密码即可控制网络服务器。

PHP 被流行的网站建设平台使用，因此这些漏洞可能影响网店、媒体和政府在线服务。PHP 志愿者于周三发布了修复程序，PHP Foundation 则敦促用户尽快更新软件。

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预防性关闭网站

在法国，包括巴黎警察局资源网站在内的地方政府网站于周三下午无法访问。法国内政部表示，这是在发现严重漏洞后，应法国国家网络安全机构的要求采取的措施。

荷兰公共广播机构 NOS 报道称，作为预防措施，荷兰关闭了国家数字身份服务 DigiD、众议院网站和国家网络安全中心资源网站。比利时外交部也暂时关闭了其网站，尽管比利时网络安全中心未记录到针对该国网站的攻击。

今年8月，Calif 和 OpenAI 分别在同一天独立发现这些漏洞，并私下通知了 PHP 开发人员。随后，Wiz 公司报告了利用这些缺陷的其他方法。漏洞细节于周二公开，比原定发布修复程序的时间早一天，导致部分资源被紧急关闭。

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