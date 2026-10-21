У Франції, Нідерландах і Бельгії вимкнули сайти через вразливості PHP — NDTV World

У Франції, Нідерландах і Бельгії державні установи тимчасово відключили частину сайтів після витоку деталей про дві критичні вразливості в PHP. Про це повідомляє NDTV World. За даними видання, у середу сайти також вимикали державні органи й компанії в різних країнах.

Заклик терміново встановити виправлення

Агентство національної безпеки США закликало організації негайно встановити оновлення або вивести вразливі системи з роботи. В агентстві заявили, що такі недоліки безпеки можуть відкрити зловмисникам прямий шлях до файлової системи сервера або бази даних і потенційно дозволити взяти вебсервер під контроль без пароля.

PHP використовується популярними платформами для створення сайтів, тому вразливості можуть зачепити інтернет-магазини, медіа та державні онлайн-сервіси. Волонтери PHP випустили виправлення в середу, а PHP Foundation закликала користувачів якнайшвидше оновити програмне забезпечення.

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Запобіжні відключення сайтів

У Франції місцеві урядові сайти, зокрема ресурс префектури поліції Парижа, стали недоступними в середу вдень. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що це сталося на запит французького національного агентства кібербезпеки після виявлення критичної вразливості.

У Нідерландах як запобіжний захід вимкнули національний сервіс цифрової ідентифікації DigiD, сайт Палати представників і ресурс національного центру кібербезпеки, повідомив суспільний мовник NOS. Міністерство закордонних справ Бельгії також тимчасово відключило свої сайти, хоча бельгійський Центр кібербезпеки не зафіксував атак на сайти країни.

Про вразливості розробникам PHP приватно повідомили в серпні компанія Calif і OpenAI, які виявили їх незалежно одна від одної в один день. Пізніше компанія Wiz повідомила про додаткові способи експлуатації недоліків. Деталі вразливостей потрапили у відкритий доступ у вівторок, за день до запланованого випуску виправлення, що й спричинило термінове відключення окремих ресурсів.

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