Spotify为奥迪汽车推出原生应用程序——The Verge

Spotify为奥迪汽车的多媒体系统推出了自有应用程序，该应用专为Google Android Automotive操作系统打造。该程序已开始在部分奥迪车型上运行，无需连接智能手机、蓝牙连接或音频线，The Verge报道。

配备新应用程序的车型

这款新应用程序将在奥迪A6 e-tron和Q6 e-tron电动车，以及搭载内燃机的A5、Q5和A6车型上提供。它直接运行在汽车信息娱乐系统的硬件上。

Spotify汽车业务发展负责人乔纳森·塔尔顿表示，该应用程序的开发历时略超过一年。与标准的Spotify Android Automotive集成不同，后者的外观由Google模板决定，而新版本允许该服务自行设计并在汽车屏幕上显示界面。

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面向乘客的功能

乘客将能够扫描显示屏上的二维码，以加入Spotify Jam会话，并通过自己的智能手机将曲目添加到播放队列中。在配备前排乘客独立屏幕的汽车中，乘客可以查看歌词和视频内容，而不会改变驾驶员屏幕。

当汽车停放或充电时，视频播客、动画和歌词可以显示在中央显示屏上。Spotify将继续支持Apple CarPlay和Android Auto，但这款新产品旨在提供一种替代从智能手机投射界面的方案。

通过Android Automotive分发

该公司计划专注于搭载基于Android操作系统的汽车。为此，Spotify将使用标准的Android Automotive APK，该文件可通过Google Play及汽车制造商自有的应用商店分发，其中包括Audi Application Store。

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