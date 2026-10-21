在有关 PHP 编程语言中存在两个严重漏洞的消息传出后，荷兰、芬兰和其他国家的政府网站于周三暂时停止运行。PHP 开发者表示，这些问题于周二被发现，并敦促用户在修复程序发布后立即更新网站，Global News Canada报道。

预防性关闭网站

在有报道称黑客已经利用这些漏洞入侵网站的背景下，荷兰和芬兰的政府机构作为预防措施关闭了其在线资源。荷兰网络安全机构也因这些风险暂时关闭了其网站。

互联网的很大一部分使用 PHP。Huntress 公司指出，这种语言为 WordPress、Drupal、Joomla 和 Magento 上的网站、共享托管平台、控制面板及其他软件提供支持。

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呼吁紧急更新系统

Cloudflare 首席技术官 Dane Knecht 表示，该公司正在记录最初的攻击，并将更新防火墙规则作为临时措施。他强调，安装 PHP 更新必须仍然是优先事项。

欧洲、澳大利亚、日本和英国的网络安全机构建议 PHP 用户立即更新系统，或在安装修复程序前关闭网站。Wordfence 插件警告 WordPress 网站所有者，自动更新不会应用这一修复程序，因此他们应查明谁负责更新服务器上的 PHP。据官员称，该问题可能影响自 PHP 5 起的所有 PHP 版本，但开发者尚未明确易受攻击版本的清单。

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