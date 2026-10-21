Государственные сайты в Нидерландах, Финляндии и других странах временно прекращали работу в среду после сообщений о двух критических уязвимостях в языке программирования PHP. Разработчики PHP заявили об обнаружении проблем во вторник и призвали пользователей обновить сайты сразу после выхода исправления, сообщает Global News Canada.

Превентивное отключение сайтов

На фоне сообщений о том, что хакеры уже эксплуатируют уязвимости для проникновения на сайты, государственные учреждения Нидерландов и Финляндии отключали свои онлайн-ресурсы в качестве меры предосторожности. Нидерландское агентство кибербезопасности также временно отключило свой сайт из-за этих рисков.

PHP используется значительной частью интернета. В компании Huntress отметили, что этот язык обеспечивает работу сайтов на WordPress, Drupal, Joomla и Magento, платформ совместного хостинга, панелей управления и другого программного обеспечения.

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Призывы срочно обновить системы

Технический директор Cloudflare Дейн Кнехт заявил, что компания фиксирует первые атаки и обновляет правила файрвола в качестве временной меры. Он подчеркнул, что установка обновления PHP должна оставаться приоритетом.

Ведомства по кибербезопасности Европы, Австралии, Японии и Великобритании посоветовали пользователям PHP немедленно обновить системы или отключить сайты до установки исправлений. Плагин Wordfence предупредил владельцев сайтов WordPress, что автоматические обновления не применят это исправление, поэтому им следует выяснить, кто отвечает за обновление PHP на сервере. По словам должностных лиц, проблема может затрагивать все версии PHP начиная с PHP 5, хотя разработчики пока не уточнили список уязвимых версий.

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