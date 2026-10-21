Rządowe strony internetowe w Holandii, Finlandii i innych krajach tymczasowo przestały działać w środę po doniesieniach o dwóch krytycznych lukach w języku programowania PHP. Twórcy PHP poinformowali o wykryciu problemów we wtorek i wezwali użytkowników do aktualizacji stron natychmiast po wydaniu poprawki, podaje Global News Canada.

Prewencyjne wyłączanie stron

Wobec doniesień, że hakerzy już wykorzystują luki do uzyskiwania dostępu do stron, instytucje państwowe w Holandii i Finlandii wyłączały swoje zasoby online jako środek zapobiegawczy. Holenderska agencja cyberbezpieczeństwa również tymczasowo wyłączyła swoją stronę z powodu tych zagrożeń.

PHP jest wykorzystywany przez znaczną część internetu. Firma Huntress wskazała, że ten język zapewnia działanie stron opartych na WordPressie, Drupalu, Joomli i Magento, platform hostingu współdzielonego, paneli sterowania oraz innego oprogramowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wezwania do pilnej aktualizacji systemów

Dyrektor techniczny Cloudflare Dane Knecht oświadczył, że firma odnotowuje pierwsze ataki i aktualizuje reguły zapory sieciowej jako środek tymczasowy. Podkreślił, że instalacja aktualizacji PHP musi pozostać priorytetem.

Agencje cyberbezpieczeństwa w Europie, Australii, Japonii i Wielkiej Brytanii doradziły użytkownikom PHP natychmiastową aktualizację systemów lub wyłączenie stron do czasu zainstalowania poprawek. Wtyczka Wordfence ostrzegła właścicieli stron WordPress, że automatyczne aktualizacje nie zastosują tej poprawki, dlatego powinni ustalić, kto odpowiada za aktualizację PHP na serwerze. Według urzędników problem może dotyczyć wszystkich wersji PHP począwszy od PHP 5, choć twórcy nie sprecyzowali jeszcze listy podatnych wersji.

Czytaj nas na