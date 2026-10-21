Держсайти в Європі відключали через критичні уразливості PHP — Global News Canada

Державні сайти в Нідерландах, Фінляндії та інших країнах у середу тимчасово припиняли роботу після повідомлень про дві критичні уразливості в мові програмування PHP. Розробники PHP заявили про виявлення проблем у вівторок та закликали користувачів оновити сайти одразу після виходу виправлення, повідомляє Global News Canada.

Запобіжне відключення сайтів

На тлі повідомлень, що хакери вже експлуатують уразливості для проникнення на сайти, державні установи Нідерландів і Фінляндії відключали свої онлайн-ресурси як запобіжний захід. Нідерландське агентство кібербезпеки також тимчасово вимкнуло свій сайт через ці ризики.

PHP використовується значною частиною інтернету. У компанії Huntress зазначили, що ця мова забезпечує роботу сайтів на WordPress, Drupal, Joomla та Magento, платформ спільного хостингу, панелей керування й іншого програмного забезпечення.

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Заклики терміново оновити системи

Технічний директор Cloudflare Дейн Кнехт заявив, що компанія фіксує перші атаки та оновлює правила файрвола як тимчасовий захід. Він наголосив, що встановлення оновлення PHP має залишатися пріоритетом.

Кібербезпекові відомства Європи, Австралії, Японії та Великої Британії порадили користувачам PHP негайно оновити системи або відключити сайти до встановлення виправлень. Плагін Wordfence попередив власників сайтів WordPress, що автоматичні оновлення не застосують це виправлення, тому їм слід з’ясувати, хто відповідає за оновлення PHP на сервері. За словами посадовців, проблема може зачіпати всі версії PHP починаючи з PHP 5, хоча розробники ще не уточнили перелік уразливих версій.

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