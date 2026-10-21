Spotify uruchomił własną aplikację dla systemów multimedialnych samochodów Audi, stworzoną bezpośrednio dla systemu operacyjnego Google Android Automotive. Program zaczął działać w wybranych modelach Audi i nie wymaga połączenia ze smartfonem, połączenia Bluetooth ani kabla audio, informuje The Verge.

Modele z nową aplikacją

Nowa aplikacja będzie dostępna w samochodach elektrycznych Audi A6 e-tron i Q6 e-tron, a także w modelach z silnikami spalinowymi A5, Q5 i A6. Działa bezpośrednio na sprzęcie systemu informacyjno-rozrywkowego samochodu.

Szef rozwoju działalności motoryzacyjnej Spotify, Jonathan Tarlton, powiedział, że aplikacja była rozwijana przez nieco ponad rok. W przeciwieństwie do standardowej integracji Spotify z Android Automotive, gdzie wygląd określały szablony Google, nowa wersja pozwala serwisowi samodzielnie tworzyć i wyświetlać interfejs na ekranach samochodu.

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Funkcje dla pasażerów

Pasażerowie będą mogli zeskanować kod QR na wyświetlaczu, aby dołączyć do sesji Spotify Jam i dodawać utwory do kolejki ze swoich smartfonów. W samochodach z oddzielnym ekranem dla przedniego pasażera będzie można oglądać teksty piosenek i treści wideo bez zmieniania ekranu kierowcy.

Gdy samochód jest zaparkowany lub ładowany, podcasty wideo, animacje i teksty piosenek mogą być wyświetlane na centralnym ekranie. Spotify będzie nadal wspierać Apple CarPlay i Android Auto, ale nowy produkt ma oferować alternatywę dla przesyłania interfejsu ze smartfona.

Dystrybucja przez Android Automotive

Firma planuje skoncentrować się na samochodach z systemami operacyjnymi opartymi na Androidzie. W tym celu Spotify wykorzysta standardowy plik APK Android Automotive, który można dystrybuować przez Google Play i własne sklepy z aplikacjami producentów samochodów, w tym Audi Application Store.

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