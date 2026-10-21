美国海军陆战队向所有单位开放Maven系统——Defense News

美国海军陆战队宣布了一项新的许可协议，使该军种的所有司令部和机构，包括预备役部队，均可通过任何适用网络访问Maven智能系统（MSS）。此前，只有部分单位和机构获准使用该系统，且只能通过机密SIPRNet网络访问。

用于处理数据的平台

据Defense News报道，Maven是一个由美国政府拥有、由Palantir开发的人工智能软件平台。它汇集并分析来自情报报告、无人机视频、卫星图像、地图和其他来源的数据，以支持指挥官和分析人员实时决策。

美国海军陆战队表示，这项覆盖整个军种的许可证使指定司令部各级被任命和配属的军人能够在他们获准访问的域中获得MSS账户。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

用户数量增长

在8月举行的Maven培训峰会前夕，美国海军陆战队称，对该平台的需求正在增长：一个月前，约有5500名海军陆战队员使用了该平台。该军种还以Maven应用程序取代了提交态势报告的人工流程。

美国国防部官员表示，在“史诗狂怒”行动开始后的前96小时内，Maven被用于识别并打击伊朗境内超过2000个独立目标。他们称，该系统每天为情报和作战流程处理约600万页文本。

各司令部被建议指定负责实施MSS的人员。培训材料可在安全的Intelink网站上获取，而包括MSS实施计划在内的额外指导意见将另行发布。

关注我们在