OpenAI宣布将ChatGPT中的广告扩展至另外26个国家和地区，使广告可用市场总数达到89个。正如Channel NewsAsia报道，该公司正在扩大广告业务，以在可能进行首次公开募股前提高营收。

新的广告市场

此次扩展将覆盖14个拉丁美洲国家和地区，包括阿根廷、智利、哥伦比亚和秘鲁。此前，ChatGPT广告已在墨西哥和巴西推出。

该公告还涉及欧洲、中东、非洲和亚洲的市场。公布的国家和地区包括尼日利亚、南非、塞尔维亚、乌克兰、柬埔寨、孟加拉国和巴基斯坦。

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广告主接入

新国家和地区的广告主将能够通过技术合作伙伴投放广告活动，或通过公司平台上的Ads Manager获得自助访问权限。OpenAI在今年早些时候开始在美国测试ChatGPT广告，此后已有超过10万名广告主在该平台上推出广告活动。

广告将仅向Free和Go套餐的用户展示。Plus、Pro和Enterprise订阅将继续保持无广告。8月，OpenAI表示，其广告业务按年化计算的收入已达到10亿美元。9月，该公司推出了面向广告主的AI工具，并开始与美国部分广告主测试由企业赞助的智能体。

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