Firma OpenAI ogłosiła rozszerzenie reklam w ChatGPT na kolejne 26 krajów, zwiększając łączną liczbę rynków, na których są one dostępne, do 89. Jak informuje Channel NewsAsia, firma rozwija działalność reklamową, aby zwiększyć przychody przed możliwą pierwszą ofertą publiczną.

Nowe rynki reklamowe

Rozszerzenie obejmie 14 krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Argentynę, Chile, Kolumbię i Peru. Wcześniej reklamy w ChatGPT uruchomiono już w Meksyku i Brazylii.

Ogłoszenie dotyczy również rynków w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Wśród wymienionych krajów są Nigeria, Republika Południowej Afryki, Serbia, Ukraina, Kambodża, Bangladesz i Pakistan.

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Dostęp dla reklamodawców

Reklamodawcy w nowych krajach będą mogli prowadzić kampanie za pośrednictwem partnerów technologicznych lub uzyskać samodzielny dostęp przez Ads Manager na platformie firmy. OpenAI rozpoczęła testowanie reklam w ChatGPT w Stanach Zjednoczonych wcześniej w tym roku, a od tego czasu kampanie na platformie uruchomiło ponad 100 tys. reklamodawców.

Reklamy będą wyświetlane wyłącznie użytkownikom planów Free i Go. Subskrypcje Plus, Pro i Enterprise pozostaną bez reklam. W sierpniu OpenAI poinformowała, że roczny wskaźnik przychodów jej biznesu reklamowego w ujęciu rocznym osiągnął 1 mld dolarów. We wrześniu firma zaprezentowała narzędzia dla reklamodawców oparte na AI i rozpoczęła testowanie sponsorowanych przez firmy agentów z wybranymi reklamodawcami w Stanach Zjednoczonych.

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