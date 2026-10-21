Компания OpenAI объявила о расширении рекламы в ChatGPT еще на 26 стран, доведя общее число рынков, где она доступна, до 89. Как сообщает Channel NewsAsia, компания наращивает рекламное направление, чтобы увеличить выручку перед возможным первичным публичным размещением акций.

Новые рекламные рынки

Расширение охватит 14 стран Латинской Америки, в том числе Аргентину, Чили, Колумбию и Перу. Ранее рекламу в ChatGPT уже запустили в Мексике и Бразилии.

Объявление также касается рынков Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Среди названных стран — Нигерия, ЮАР, Сербия, Украина, Камбоджа, Бангладеш и Пакистан.

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Доступ для рекламодателей

Рекламодатели в новых странах смогут размещать кампании через технологических партнеров или получить самостоятельный доступ через Ads Manager на платформе компании. OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT в США ранее в этом году, и с тех пор кампании на платформе запустили более 100 тысяч рекламодателей.

Рекламу будут показывать только пользователям тарифов Free и Go. Подписки Plus, Pro и Enterprise останутся без рекламы. В августе OpenAI сообщила, что годовой показатель дохода ее рекламного бизнеса в пересчете на год достиг 1 млрд долларов. В сентябре компания представила инструменты для рекламодателей на базе ИИ и начала тестировать спонсируемых бизнесом агентов с отдельными рекламодателями в США.

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