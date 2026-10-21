OpenAI розширює рекламу в ChatGPT ще на 26 країн — Channel NewsAsia

Компанія OpenAI оголосила про розширення реклами в ChatGPT ще на 26 країн, довівши загальну кількість ринків, де вона доступна, до 89. Як повідомляє Channel NewsAsia, компанія нарощує рекламний напрям, щоб збільшити виручку перед можливим первинним публічним розміщенням акцій.

Нові ринки реклами

Розширення охопить 14 країн Латинської Америки, зокрема Аргентину, Чилі, Колумбію та Перу. Раніше рекламу в ChatGPT уже запустили в Мексиці та Бразилії.

Оголошення також стосується ринків Європи, Близького Сходу, Африки та Азії. Серед названих країн — Нігерія, ПАР, Сербія, Україна, Камбоджа, Бангладеш і Пакистан.

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Доступ для рекламодавців

Рекламодавці у нових країнах зможуть розміщувати кампанії через технологічних партнерів або отримати самостійний доступ через Ads Manager на платформі компанії. OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT у США раніше цього року, і відтоді кампанії на платформі запустили понад 100 тисяч рекламодавців.

Рекламу показуватимуть лише користувачам тарифів Free та Go. Передплати Plus, Pro й Enterprise залишаться без реклами. У серпні OpenAI повідомила, що річний показник доходу її рекламного бізнесу в перерахунку на рік сягнув 1 млрд доларів. У вересні компанія представила інструменти для рекламодавців на базі ШІ та почала тестувати спонсорованих бізнесом агентів із окремими рекламодавцями у США.

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