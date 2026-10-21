Корпус морской пехоты США объявил о новом лицензионном соглашении, которое предоставляет всем командованиям и организациям службы, включая резерв, доступ к системе Maven Smart System (MSS) через любые соответствующие сети. Ранее право пользоваться системой имели только отдельные подразделения и организации, а доступ был возможен лишь через секретную сеть SIPRNet.

Платформа для работы с данными

Как сообщает Defense News, Maven — это программная платформа с искусственным интеллектом, принадлежащая правительству США и разработанная компанией Palantir. Она собирает и анализирует данные из разведывательных сообщений, видео с беспилотников, спутниковых снимков, карт и других источников для принятия решений командирами и аналитиками в реальном времени.

В Корпусе морской пехоты заявили, что лицензия для всей службы позволяет назначенным и прикомандированным военнослужащим определенных командований на любом уровне получать учетные записи MSS в доменах, к которым у них есть разрешенный доступ.

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Рост числа пользователей

Накануне учебного саммита по Maven в августе Корпус морской пехоты сообщал о росте спроса на платформу: месяцем ранее ею воспользовались около 5500 морских пехотинцев. Служба также заменила ручную процедуру подачи ситуационных отчетов приложением Maven.

Чиновники Министерства обороны США заявили, что Maven использовали для идентификации и нанесения ударов по более чем 2000 отдельным целям в Иране в течение первых 96 часов операции Epic Fury. По их словам, система ежедневно обрабатывает около 6 млн страниц текста для разведывательных и оперативных процессов.

Командованиям рекомендовали назначить ответственных за внедрение MSS. Учебные материалы доступны на защищенном сайте Intelink, а дополнительные указания, в том числе план внедрения MSS, должны опубликовать отдельно.

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