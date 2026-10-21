Korpus Piechoty Morskiej USA ogłosił nową umowę licencyjną, która zapewnia wszystkim dowództwom i organizacjom służby, w tym rezerwie, dostęp do systemu Maven Smart System (MSS) za pośrednictwem wszelkich odpowiednich sieci. Wcześniej prawo do korzystania z systemu miały jedynie wybrane jednostki i organizacje, a dostęp był możliwy wyłącznie przez tajną sieć SIPRNet.

Platforma do pracy z danymi

Jak informuje Defense News, Maven to platforma oprogramowania wykorzystująca sztuczną inteligencję, należąca do rządu USA i opracowana przez firmę Palantir. Gromadzi i analizuje dane z raportów wywiadowczych, nagrań z dronów, zdjęć satelitarnych, map i innych źródeł, aby wspierać podejmowanie decyzji przez dowódców i analityków w czasie rzeczywistym.

Korpus Piechoty Morskiej oświadczył, że licencja dla całej służby umożliwia wyznaczonym i przydzielonym żołnierzom określonych dowództw na każdym szczeblu uzyskanie kont MSS w domenach, do których mają uprawniony dostęp.

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Rosnąca liczba użytkowników

Przed szkoleniowym szczytem poświęconym Maven w sierpniu Korpus Piechoty Morskiej informował o rosnącym zapotrzebowaniu na platformę: miesiąc wcześniej korzystało z niej około 5500 marines. Służba zastąpiła także ręczną procedurę składania raportów sytuacyjnych aplikacją Maven.

Urzędnicy Departamentu Obrony USA oświadczyli, że Maven wykorzystano do identyfikacji i uderzeń na ponad 2000 pojedynczych celów w Iranie w ciągu pierwszych 96 godzin operacji Epic Fury. Według nich system codziennie przetwarza około 6 mln stron tekstu na potrzeby procesów wywiadowczych i operacyjnych.

Dowództwom zalecano wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie MSS. Materiały szkoleniowe są dostępne na zabezpieczonej stronie Intelink, a dodatkowe wytyczne, w tym plan wdrożenia MSS, mają zostać opublikowane osobno.

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