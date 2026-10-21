NASA在土耳其安塔利亚举行的国际宇航大会上公布了SpaceX和蓝色起源为Artemis计划准备月球着陆器的时间表。Artemis III任务计划于2027年第三季度执行：四名宇航员将乘坐Orion进入近地轨道，并与两家公司飞行器的测试版本对接，Space.com报道。

Artemis III期间不计划登月。对Orion与着陆器兼容性的检查，将帮助NASA确定哪一款着陆器将在暂定于2028年初执行的Artemis IV任务中把宇航员送往月球表面。

Starship测试

SpaceX正在为NASA开发Starship的着陆器版本。为执行Artemis III，该公司计划使用现有的Starship V3上级，并进行一些改装，包括配备对接系统和鼻锥部分覆盖层。该飞行器不会配备乘员舱，因此宇航员不会从Orion转移至其中。

SpaceX接下来的任务包括首次演示在轨Starship飞行器之间的燃料转移。为飞往月球，着陆器需要在太空中加注燃料；根据报道中引用的估计，这可能需要多达12次油罐飞船发射。该公司还必须完成乘员舱的初步组装，进行着陆支腿演示，开始测试乘员舱气闸，并为宇航员训练准备其模拟器。

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Starship油罐版本的首次发射预计将在Artemis III后的数月内进行。无人着陆版Starship的发射计划在2027年第三季度末或第四季度初进行，而无人月球着陆计划在年底前完成。

蓝色起源的计划

蓝色起源正在准备高16米、配备三台BE-7发动机的Blue Moon Mark 2着陆器。与用于Artemis III的Starship不同，该公司计划使用一台完整的测试飞行器，其中配有乘员舱、部分生命保障系统和飞行软件。与Orion对接后，宇航员将能够转移至Blue Moon，在失重状态下了解该飞行器，并测试其部分系统。

蓝色起源必须完成BE-7发动机、BT-7姿态机动发动机和通信系统的资格认证，并将测试着陆器与New Glenn火箭集成。该公司计划于2027年第一季度在NASA商业月球有效载荷服务计划框架内，将较小的无人Blue Moon MK1发射至月球。

无人Blue Moon MK2演示飞行器的发射计划于2027年第四季度进行，对其进行月球着陆的尝试则计划于2028年第一季度进行。两家公司都必须证明，其飞行器能够安全降落在月球、在月球表面运行并返回月球轨道，NASA才会允许使用这些飞行器运送宇航员。

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