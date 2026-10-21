NASA podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Antalyi w Turcji ujawniła harmonogram przygotowań księżycowych lądowników SpaceX i Blue Origin do programu Artemis. Misję Artemis III zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku: czterech astronautów na pokładzie Oriona ma wejść na niską orbitę okołoziemską i zadokować z testowymi wersjami pojazdów obu firm, informuje Space.com.

Podczas Artemis III nie przewiduje się lądowania na Księżycu. Kontrole kompatybilności Oriona z lądownikami mają pomóc NASA ustalić, który z nich dostarczy astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach Artemis IV, wstępnie zaplanowanej na początek 2028 roku.

Testy Starshipa

SpaceX opracowuje dla NASA lądownikową wersję Starshipa. Na potrzeby Artemis III firma planuje wykorzystać istniejący górny stopień Starship V3 z pewnymi modyfikacjami, w tym systemem dokowania i osłoną części nosowej. Pojazd nie będzie miał kabiny załogi, więc astronauci nie przejdą do niego z Oriona.

Wśród kolejnych zadań SpaceX jest pierwsza demonstracja transferu paliwa między Starshipami na orbicie. Do lotu na Księżyc lądownik będzie wymagał tankowania w kosmosie; według oceny przytoczonej w materiale może to wymagać do 12 startów statków-tankowców. Firma musi również ukończyć wstępny montaż kabiny załogi, przeprowadzić demonstrację podpór do lądowania, rozpocząć testy śluzy kabiny oraz przygotować jej symulator do szkolenia astronautów.

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Pierwszy start tankowcowej wersji Starshipa jest oczekiwany w ciągu kilku miesięcy po Artemis III. Start bezzałogowej wersji lądownikowej Starshipa planowany jest na koniec trzeciego lub początek czwartego kwartału 2027 roku, a bezzałogowe lądowanie na Księżycu ma zostać przeprowadzone do końca roku.

Plany Blue Origin

Blue Origin przygotowuje 16-metrowy lądownik Blue Moon Mark 2 z trzema silnikami BE-7. W przeciwieństwie do Starshipa dla Artemis III firma planuje wykorzystać kompletny pojazd testowy z kabiną załogi, częścią systemów podtrzymywania życia i oprogramowaniem pokładowym. Po zadokowaniu z Orionem astronauci będą mogli przejść do Blue Moon, zapoznać się z pojazdem w stanie nieważkości i sprawdzić część jego systemów.

Blue Origin musi ukończyć kwalifikację silnika BE-7 i silników manewrowych BT-7, systemów łączności oraz zintegrować testowy lądownik z rakietą New Glenn. Firma planuje wysłać mniejszy bezzałogowy Blue Moon MK1 na Księżyc w pierwszym kwartale 2027 roku w ramach programu NASA Commercial Lunar Payload Services.

Start bezzałogowego demonstratora Blue Moon MK2 zaplanowano na czwarty kwartał 2027 roku, a próbę jego lądowania na Księżycu — na pierwszy kwartał 2028 roku. Obie firmy muszą wykazać, że ich pojazdy mogą bezpiecznie lądować na Księżycu, działać na powierzchni i wracać na orbitę księżycową, zanim NASA zezwoli na transportowanie nimi astronautów.

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