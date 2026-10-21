NASA на Международном астронавтическом конгрессе в Анталье, Турция, обнародовало график подготовки лунных посадочных аппаратов SpaceX и Blue Origin для программы Artemis. Миссия Artemis III запланирована на третий квартал 2027 года: четыре астронавта на корабле Orion должны выйти на низкую околоземную орбиту и состыковаться с тестовыми версиями аппаратов обеих компаний, сообщает Space.com.

Во время Artemis III высадка на Луну не предусматривается. Проверки совместимости Orion с посадочными аппаратами должны помочь NASA определить, какой из них доставит астронавтов на лунную поверхность в рамках Artemis IV, ориентировочно запланированной на начало 2028 года.

Испытания Starship

SpaceX разрабатывает для NASA посадочную версию Starship. Для Artemis III компания планирует использовать существующую верхнюю ступень Starship V3 с некоторыми модификациями, в частности системой стыковки и покрытием носовой части. Аппарат не будет иметь кабины экипажа, поэтому астронавты не будут переходить в него из Orion.

Среди следующих задач SpaceX — первая демонстрация передачи топлива между Starship на орбите. Для полета к Луне посадочному аппарату потребуется дозаправка в космосе; согласно оценке, приведенной в материале, это может потребовать до 12 запусков кораблей-танкеров. Компания также должна завершить первоначальную сборку кабины экипажа, провести демонстрацию посадочных опор, начать испытания шлюза кабины и подготовить ее симулятор для тренировок астронавтов.

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Первый запуск танкерной версии Starship ожидается в течение нескольких месяцев после Artemis III. Запуск беспилотной посадочной версии Starship планируется в конце третьего или начале четвертого квартала 2027 года, а беспилотную посадку на Луну предполагается провести до конца года.

Планы Blue Origin

Blue Origin готовит 16-метровый посадочный аппарат Blue Moon Mark 2 с тремя двигателями BE-7. В отличие от Starship для Artemis III, компания планирует использовать комплектный испытательный аппарат с кабиной экипажа, частью систем жизнеобеспечения и полетным программным обеспечением. После стыковки с Orion астронавты смогут перейти в Blue Moon, ознакомиться с аппаратом в невесомости и проверить часть его систем.

Blue Origin должна завершить квалификацию двигателя BE-7 и маневровых двигателей BT-7, систем связи и интегрировать тестовый посадочный аппарат с ракетой New Glenn. Компания планирует запустить меньший беспилотный Blue Moon MK1 к Луне в первом квартале 2027 года в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services.

Запуск беспилотного демонстрационного аппарата Blue Moon MK2 запланирован на четвертый квартал 2027 года, а попытка его посадки на Луну — на первый квартал 2028 года. Обе компании должны продемонстрировать, что их аппараты могут безопасно сесть на Луну, работать на поверхности и вернуться на лунную орбиту, прежде чем NASA разрешит перевозить на них астронавтов.

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