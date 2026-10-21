NASA оприлюднило графік тестів модулів SpaceX і Blue Origin для Artemis — Space.com

NASA на Міжнародному астронавтичному конгресі в Анталії, Туреччина, оприлюднило графік підготовки місячних посадкових апаратів SpaceX і Blue Origin для програми Artemis. Місію Artemis III заплановано на третій квартал 2027 року: чотири астронавти на кораблі Orion мають вийти на низьку навколоземну орбіту та зістикуватися з тестовими версіями апаратів обох компаній, повідомляє Space.com.

Під час Artemis III висадки на Місяць не передбачається. Перевірки сумісності Orion із посадковими апаратами мають допомогти NASA визначити, який із них доправить астронавтів на місячну поверхню в межах Artemis IV, орієнтовно запланованої на початок 2028 року.

Випробування Starship

SpaceX розробляє для NASA посадкову версію Starship. Для Artemis III компанія планує використати наявний верхній ступінь Starship V3 із певними модифікаціями, зокрема системою стикування та покриттям носової частини. Апарат не матиме кабіни екіпажу, тому астронавти не переходитимуть до нього з Orion.

Серед наступних завдань SpaceX — перша демонстрація передавання палива між Starship на орбіті. Для польоту до Місяця посадковий апарат потребуватиме дозаправлення в космосі; за оцінкою, наведеною в матеріалі, це може вимагати до 12 запусків кораблів-танкерів. Компанія також має завершити початкове складання кабіни екіпажу, провести демонстрацію посадкових опор, розпочати випробування шлюзу кабіни та підготувати її симулятор для тренувань астронавтів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перший запуск танкерної версії Starship очікується протягом кількох місяців після Artemis III. Запуск безекіпажної посадкової версії Starship планують наприкінці третього або на початку четвертого кварталу 2027 року, а безекіпажну посадку на Місяць — провести до кінця року.

Плани Blue Origin

Blue Origin готує посадковий апарат Blue Moon Mark 2 заввишки 16 метрів із трьома двигунами BE-7. На відміну від Starship для Artemis III, компанія планує використати комплектний випробувальний апарат із кабіною екіпажу, частиною систем життєзабезпечення та польотним програмним забезпеченням. Після стикування з Orion астронавти зможуть перейти до Blue Moon, ознайомитися з апаратом у невагомості та перевірити частину його систем.

Blue Origin має завершити кваліфікацію двигуна BE-7 і маневрових двигунів BT-7, систем зв'язку та інтегрувати тестовий посадковий апарат із ракетою New Glenn. Менший безекіпажний Blue Moon MK1 компанія планує запустити до Місяця в першому кварталі 2027 року в межах програми NASA Commercial Lunar Payload Services.

Запуск безекіпажного демонстраційного апарата Blue Moon MK2 заплановано на четвертий квартал 2027 року, а спробу його посадки на Місяць — на перший квартал 2028 року. Обидві компанії повинні продемонструвати, що їхні апарати можуть безпечно сісти на Місяць, працювати на поверхні та повернутися на місячну орбіту, перш ніж NASA дозволить перевозити ними астронавтів.

Читай нас у