在美国，随着视频游戏《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）定于11月19日在PlayStation 5和Xbox Series X/S平台发售，员工们纷纷申请休假和调休。

GameSquare和Pollfish公司对1000名有工作的美国游戏玩家进行的一项调查显示，39%的受访者打算提前申请带薪休假，36%计划请病假， 还有32%打算申请居家办公。受访者平均计划休假约3.9天来体验这款游戏。

该游戏的发布已引发劳动力市场的担忧，因为美国有超过1.9亿人属于常玩游戏者，而该系列前作发布至今已过去13年。 据《华尔街日报》援引一位西班牙经济学家的估算，因员工旷工导致的生产力损失可能使美国经济蒙受约10亿美元的损失。 部分私营企业，特别是加利福尼亚州的汽车零部件制造商Burger Motorsports，已宣布因游戏发售当天员工排班出现大量冲突，将暂时暂停公司全部运营。

因娱乐或体育领域的大型活动而引发的大规模缺勤现象在美国和英国十分常见，特别是在美国橄榄球国家联赛（NFL）的超级碗决赛结束后，往往会出现类似趋势。 与此同时，对于许多玩家而言，由于该系列游戏长达10年的开发停滞，即将发布的这款新作具有非凡的文化和个人意义。

来源：Fast Company。

Rockstar Games发布了《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）的一段90秒新预告片。 预告片展现了受迈阿密美学启发的“怀斯城”氛围，并收录了为游戏创作音乐的电子乐二人组Justice的新曲。

Xbox已获得《侠盗猎车手VI》在游戏发售时的云端流媒体独家播放权。

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