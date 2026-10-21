В США люди массово берут отпуска из-за распространения так называемого «гриппа GTA»

В Соединенных Штатах Америки отмечается массовый спрос со стороны работников на отпуска и выходные накануне выхода видеоигры Grand Theft Auto VI, запланированного на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Исследование компаний GameSquare и Pollfish среди 1 000 работающих американских геймеров показало, что 39% опрошенных намерены заранее оформить оплачиваемый отпуск, 36% планируют взять больничный, а 32% собираются заявить о работе из дома. В среднем респонденты планируют взять около 3,9 выходных дней для знакомства с игрой.

Последствия выхода игры уже вызывают беспокойство на рынке труда, поскольку регулярными геймерами являются более 190 миллионов американцев, а с момента выхода предыдущей части серии прошло 13 лет. По оценкам испанского экономиста, приведенным изданием The Wall Street Journal, потеря производительности из-за прогулов сотрудников может обойтись экономике США примерно в 1 миллиард долларов. Отдельные частные компании, в частности калифорнийский производитель запчастей Burger Motorsports, уже объявили о временной приостановке работы всей компании из-за многочисленных конфликтов в графиках сотрудников в день выхода игры.

Явление массовых отгулов из-за масштабных событий в сфере развлечений или спорта является традиционным для США и Великобритании, где аналогичные тенденции фиксируются, в частности, после проведения финала национальной лиги по американскому футболу — Суперкубка. В то же время для многих игроков предстоящий релиз имеет исключительную культурную и личную ценность из-за длительной 10-летней паузы в развитии франшизы.

Источник: Fast Company.

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