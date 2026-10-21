W Stanach Zjednoczonych ludzie masowo biorą urlopy z powodu rozprzestrzeniania się tzw. grypy GTA

W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się masowy wzrost liczby wniosków pracowników o urlopy i dni wolne w przededniu premiery gry Grand Theft Auto VI, zaplanowanej na 19 listopada na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Badanie przeprowadzone przez firmy GameSquare i Pollfish wśród 1 000 zatrudnionych amerykańskich graczy wykazało, że 39% ankietowanych zamierza z wyprzedzeniem złożyć wniosek o płatny urlop, 36% planuje wziąć zwolnienie lekarskie, a 32% zamierza zgłosić pracę z domu. Średnio respondenci planują wziąć około 3,9 dnia wolnego, aby zapoznać się z grą.

Konsekwencje premiery już budzą niepokój na rynku pracy, ponieważ ponad 190 milionów Amerykanów to regularni gracze, a od premiery poprzedniej części serii minęło 13 lat. Według szacunków hiszpańskiego ekonomisty, przytoczonych przez „The Wall Street Journal”, spadek wydajności spowodowany nieobecnościami pracowników może kosztować gospodarkę USA około 1 miliarda dolarów. Niektóre prywatne firmy, w szczególności kalifornijski producent części zamiennych Burger Motorsports, ogłosiły już tymczasowe wstrzymanie działalności całej firmy z powodu licznych kolizji w harmonogramach pracowników w dniu premiery gry.

Zjawisko masowych nieobecności w pracy z powodu wielkich wydarzeń w branży rozrywkowej lub sportowej jest typowe dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie podobne tendencje odnotowuje się zwłaszcza po rozegraniu finału krajowej ligi futbolu amerykańskiego – Super Bowl. Jednocześnie dla wielu graczy nadchodząca premiera ma wyjątkową wartość kulturową i osobistą ze względu na długą, 10-letnią przerwę w rozwoju serii.

Źródło: Fast Company.

Rockstar Games opublikowało nowy, 90-sekundowy zwiastun premierowy gry Grand Theft Auto VI. Zwiastun ukazuje atmosferę Vice City w estetyce inspirowanej Miami, a także zawiera nowy utwór duetu elektronicznego Justice, który tworzy muzykę do gry.

Xbox uzgodnił wyłączne prawa do strumieniowania w chmurze gry Grand Theft Auto VI w momencie jej premiery.

Czytaj nas na