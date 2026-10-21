В нидерландском Делфте ученые проверили устойчивость природного солончака к экстремальным штормовым волнам в крупнейшем в мире волновом канале Delta Flume. Для эксперимента исследователи перенесли 306 квадратных метров солончака с побережья Ваттового моря. После 21 часа непрерывного воздействия волн участок солончака потерял лишь 7 миллиметров осадка, сообщает ScienceAlert.

Солончак перевезли с побережья Ваттового моря

Блоки солончака выкопали в природном заповеднике Peazemerlannen в сентябре и октябре 2023 года. Каждый блок весил от 3 до 6 тонн и содержал слой почвы глубиной от 0,4 до 0,7 метра вместе с растительностью.

Среди растений преобладал вид Elymus athericus; также в блоках были виды рода Atriplex и Aster tripolium. Их перевезли закрытым грузовиком на расстояние 250 километров до Delta Flume, чтобы ветер не повредил блоки. Исследователи также контролировали их вес, чтобы убедиться, что они не высохли во время транспортировки.

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Инженер по водным ресурсам Пим Виллемсен пояснил, что подобные условия сложно изучать в естественной среде. По его словам, нидерландские дамбы проектируют для штормов, которые статистически случаются раз в тысячи лет.

Растительность ослабляла волны

В канале высоту волн постепенно увеличивали с 0,75 до 2 метров. Надземная растительность получила повреждения: после первого цикла волнового воздействия было потеряно 33% ее биомассы, а после всего теста осталось примерно 20–25% первоначальной надземной биомассы. Длина стеблей сократилась на 47%.

По данным исследователей, солончак был наиболее эффективен при высоте волн до 1 метра, снижая их энергию максимум на 50%. При высоте волн более 1 метра ослабление не превышало 10%. Авторы работы, опубликованной в Nature, считают, что сохранение и восстановление солончаков можно сочетать с дамбами и морскими стенами как элемент гибридной береговой защиты.

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