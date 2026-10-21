在荷兰代尔夫特，科学家在世界最大的波浪水槽Delta Flume中测试了一片天然盐沼抵御极端风暴波浪的能力。为进行这项实验，研究人员从瓦登海沿岸移植了306平方米的盐沼。经过21小时持续的波浪作用后，这片盐沼仅流失了7毫米沉积物，ScienceAlert报道。

盐沼从瓦登海沿岸运来

盐沼块于2023年9月和10月在Peazemerlannen自然保护区挖掘。每个块体重3至6吨，包含深度为0.4至0.7米的土层和植被。

植被中以Elymus athericus为主；块体中还有Atriplex属物种和Aster tripolium。为防止风损坏这些块体，它们被用封闭式卡车运送250公里至Delta Flume。研究人员还监测了其重量，以确保它们在运输过程中没有干燥。

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水资源工程师皮姆·维勒姆森解释说，这类条件很难在自然环境中研究。据他所说，荷兰堤坝的设计标准是应对统计上数千年才发生一次的风暴。

植被削弱了波浪

在水槽中，波高从0.75米逐步增加至2米。地上植被受到损坏：在第一个波浪作用周期后，其生物量损失了33%，整个测试结束后，约保留了初始地上生物量的20%至25%。茎秆长度缩短了47%。

研究人员称，盐沼在波高不超过1米时效果最佳，最多可降低波浪能量的50%。当波高超过1米时，削弱幅度不超过10%。这项发表于Nature的研究的作者认为，保护和恢复盐沼可与堤坝和海堤结合，作为混合式海岸防护的一部分。

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