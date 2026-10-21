W Delft w Niderlandach naukowcy sprawdzili odporność naturalnego solniska na ekstremalne fale sztormowe w największym na świecie kanale falowym Delta Flume. Na potrzeby eksperymentu badacze przenieśli 306 metrów kwadratowych solniska z wybrzeża Morza Wattowego. Po 21 godzinach ciągłego oddziaływania fal fragment solniska stracił zaledwie 7 milimetrów osadu, podaje ScienceAlert.

Solnisko przetransportowano z wybrzeża Morza Wattowego

Bloki solniska wykopano w rezerwacie przyrody Peazemerlannen we wrześniu i październiku 2023 roku. Każdy blok ważył od 3 do 6 ton i zawierał warstwę gleby o głębokości od 0,4 do 0,7 metra wraz z roślinnością.

Wśród roślin dominował gatunek Elymus athericus; w blokach znajdowały się także gatunki z rodzaju Atriplex oraz Aster tripolium. Przewieziono je krytą ciężarówką na odległość 250 kilometrów do Delta Flume, aby wiatr nie uszkodził bloków. Badacze kontrolowali również ich wagę, aby upewnić się, że nie wyschły podczas transportu.

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Inżynier gospodarki wodnej Pim Willemsen wyjaśnił, że takie warunki trudno badać w środowisku naturalnym. Jak powiedział, niderlandzkie wały projektuje się z myślą o sztormach, które statystycznie występują raz na tysiące lat.

Roślinność osłabiała fale

W kanale wysokość fal stopniowo zwiększano z 0,75 do 2 metrów. Roślinność nadziemna uległa uszkodzeniu: po pierwszym cyklu oddziaływania fal utracono 33% jej biomasy, a po całym teście pozostało około 20–25% początkowej biomasy nadziemnej. Długość łodyg zmniejszyła się o 47%.

Według badaczy solnisko było najskuteczniejsze przy wysokości fal do 1 metra, zmniejszając ich energię maksymalnie o 50%. Przy wysokości fal powyżej 1 metra osłabienie nie przekraczało 10%. Autorzy pracy opublikowanej w Nature uważają, że ochronę i odtwarzanie solnisk można łączyć z wałami i murami morskimi jako element hybrydowej ochrony wybrzeża.

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