Компания Anthropic назначила гарвардского астрофизика Кристофера Стаббса в Long-Term Benefit Trust — независимый траст, обладающий особыми полномочиями в отношении избрания членов совета директоров разработчика искусственного интеллекта. Об этом сообщает Fortune.

Стаббс занял одну из двух вакантных должностей в трасте и стал первым физиком в его составе. В траст также входят генеральный директор Clinton Health Access Initiative Нил Бадди Шах, генеральный директор Center for a New American Security Ричард Фонтейн и бывший председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, присоединившийся в июле.

Научный опыт Стаббса

Кристофер Стаббс известен участием в исследованиях, показавших ускоренное расширение Вселенной. Позднее он возглавлял проект ESSENCE, собиравший дополнительные свидетельства о природе темной энергии. В 2015 году Стаббс и другие участники High-Z Supernova Search Team получили Breakthrough Prize in Fundamental Physics.

Ученый был первым научным специалистом проекта, из которого впоследствии возникла обсерватория Веры Рубин в Чили. В 2018–2024 годах он занимал должность декана по вопросам науки в Гарвардском университете. Стаббс также входит в JASON — независимую группу ученых, консультирующую правительство США по вопросам обороны и технологий.

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Anthropic отметила, что Стаббс писал о проблеме воспроизводимости исследований с использованием ИИ, поскольку модели могут давать разные ответы на одни и те же вопросы. Президент и сооснователь Anthropic Даниэла Амодеи отметила его приверженность данным, доказательствам и научной добросовестности.

Модель управления Anthropic

Anthropic имеет статус Public Benefit Corporation, поэтому юридически обязана учитывать не только интересы акционеров, но и заявленную миссию ответственной разработки и поддержки передового искусственного интеллекта для долгосрочного блага человечества. Траст владеет отдельным классом акций без экономической стоимости, которые дают ему право избирать все большую долю семиместного совета директоров, а впоследствии — его большинство.

По данным Fortune, модель управления Anthropic привлекает больше внимания в преддверии возможного IPO. Компания конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США проект регистрационного заявления в июне. Издание сообщает, что критики считают: возможные акции основателей с повышенным правом голоса вместе с полномочиями траста могут ограничить влияние будущих публичных акционеров на стратегические решения.

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