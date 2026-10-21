Firma Anthropic powołała harvardzkiego astrofizyka Christophera Stubbsa do Long-Term Benefit Trust — niezależnego trustu mającego szczególne uprawnienia w zakresie wyboru członków rady dyrektorów twórcy sztucznej inteligencji. Informuje o tym Fortune.

Stubbs obsadził jedno z dwóch wakujących stanowisk w truście i został pierwszym fizykiem w jego składzie. W skład trustu wchodzą również dyrektor generalny Clinton Health Access Initiative Neil Buddy Shah, dyrektor generalny Center for a New American Security Richard Fontaine oraz były przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Ben Bernanke, który dołączył w lipcu.

Doświadczenie naukowe Stubbsa

Christopher Stubbs jest znany z udziału w badaniach, które wykazały przyspieszoną ekspansję Wszechświata. Później kierował projektem ESSENCE, który zgromadził dodatkowe dowody dotyczące natury ciemnej energii. W 2015 roku Stubbs i inni członkowie High-Z Supernova Search Team otrzymali Breakthrough Prize in Fundamental Physics.

Naukowiec był pierwszym specjalistą naukowym projektu, z którego obecnie powstało Obserwatorium Very Rubin w Chile. W latach 2018–2024 pełnił funkcję dziekana ds. nauki na Uniwersytecie Harvarda. Stubbs należy również do JASON — niezależnej grupy naukowców doradzającej rządowi USA w kwestiach obronności i technologii.

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Anthropic zaznaczyła, że Stubbs pisał o problemie odtwarzalności badań z wykorzystaniem AI, ponieważ modele mogą udzielać różnych odpowiedzi na te same pytania. Prezeska i współzałożycielka Anthropic Daniela Amodei podkreśliła jego przywiązanie do danych, dowodów i rzetelności naukowej.

Model zarządzania Anthropic

Anthropic ma status Public Benefit Corporation, dlatego jest prawnie zobowiązana do uwzględniania nie tylko interesów akcjonariuszy, lecz także deklarowanej misji odpowiedzialnego rozwoju i wspierania zaawansowanej sztucznej inteligencji dla długoterminowego dobra ludzkości. Trust posiada odrębną klasę akcji bez wartości ekonomicznej, która daje mu prawo wybierać rosnącą część siedmioosobowej rady dyrektorów, a ostatecznie — jej większość.

Według Fortune model zarządzania Anthropic przyciąga więcej uwagi przed możliwym IPO. Firma poufnie złożyła w czerwcu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd projekt oświadczenia rejestracyjnego. Publikacja podaje, że krytycy uważają, iż potencjalne akcje założycieli o zwiększonych prawach głosu wraz z uprawnieniami trustu mogą ograniczyć wpływ przyszłych akcjonariuszy publicznych na decyzje strategiczne.

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