Астрофізик Крістофер Стаббс увійшов до трасту Anthropic — Fortune

Компанія Anthropic призначила гарвардського астрофізика Крістофера Стаббса до Long-Term Benefit Trust — незалежного трасту, що має спеціальні повноваження щодо обрання членів ради директорів розробника штучного інтелекту. Про це повідомляє Fortune.

Стаббс заповнив одну з двох вакантних посад у трасті та став першим фізиком у його складі. До трасту також входять генеральний директор Clinton Health Access Initiative Ніл Бадді Шах, генеральний директор Center for a New American Security Річард Фонтейн і колишній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке, який приєднався в липні.

Науковий досвід Стаббса

Крістофер Стаббс відомий участю в дослідженнях, що показали прискорене розширення Всесвіту. Згодом він очолював проєкт ESSENCE, який збирав додаткові свідчення про природу темної енергії. У 2015 році Стаббс та інші учасники High-Z Supernova Search Team отримали Breakthrough Prize in Fundamental Physics.

Науковець був першим науковим фахівцем проєкту, з якого нині постала обсерваторія Віри Рубін у Чилі. У 2018–2024 роках він обіймав посаду декана з питань науки в Гарвардському університеті. Також Стаббс входить до JASON — незалежної групи науковців, яка консультує уряд США з питань оборони й технологій.

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Anthropic зазначила, що Стаббс писав про проблему відтворюваності досліджень із використанням ШІ, адже моделі можуть давати різні відповіді на однакові запитання. Президентка та співзасновниця Anthropic Даніела Амодеї відзначила його прихильність до даних, доказів і наукової доброчесності.

Модель управління Anthropic

Anthropic має статус Public Benefit Corporation, тому юридично зобов’язана враховувати не лише інтереси акціонерів, а й заявлену місію відповідального розвитку та підтримки передового штучного інтелекту для довгострокового блага людства. Траст володіє окремим класом акцій без економічної вартості, які надають йому право обирати дедалі більшу частку семимісної ради директорів, а згодом — її більшість.

За даними Fortune, модель управління Anthropic привертає більше уваги напередодні можливого IPO. Компанія конфіденційно подала до Комісії з цінних паперів і бірж США проєкт реєстраційної заяви в червні. Видання повідомляє, що критики вважають: можливі акції з підвищеним правом голосу для засновників разом із повноваженнями трасту можуть обмежити вплив майбутніх публічних акціонерів на стратегічні рішення.

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