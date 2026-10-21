Anthropic 任命哈佛大学天体物理学家克里斯托弗·斯塔布斯加入 Long-Term Benefit Trust（长期利益信托基金会）。这是一个独立信托机构，对这家人工智能开发商董事会成员的选举拥有特别权力。《财富》报道。

斯塔布斯填补了该信托基金会两个空缺席位中的一个，成为其首位物理学家成员。该信托基金会的成员还包括 Clinton Health Access Initiative 首席执行官尼尔·巴迪·沙阿、Center for a New American Security 首席执行官理查德·方丹，以及今年7月加入的美国联邦储备系统前主席本·伯南克。

斯塔布斯的科研经历

克里斯托弗·斯塔布斯因参与证明宇宙加速膨胀的研究而闻名。随后，他领导了 ESSENCE 项目，该项目收集了有关暗能量本质的更多证据。2015年，斯塔布斯与 High-Z Supernova Search Team 的其他成员获得了基础物理学突破奖。

这位科学家曾是后来发展为智利维拉·鲁宾天文台的项目首位项目科学家。2018年至2024年，他担任哈佛大学科学事务院长。斯塔布斯还是 JASON 的成员，这是一个就国防和技术问题向美国政府提供咨询的独立科学家团体。

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Anthropic 指出，斯塔布斯曾撰文讨论使用人工智能进行研究时的可重复性问题，因为模型可能会对相同问题给出不同答案。Anthropic 总裁兼联合创始人丹妮拉·阿莫代伊强调了他对数据、证据和科研诚信的坚持。

Anthropic 的治理模式

Anthropic 具有 Public Benefit Corporation（公益公司）地位，因此在法律上不仅必须考虑股东利益，还必须考虑其所宣示的使命，即负责任地开发和支持先进人工智能，以实现人类的长期福祉。该信托基金会持有一类没有经济价值的独立股份，这些股份赋予其选举七人董事会中越来越大比例成员的权利，并最终选出其中的多数成员。

据《财富》报道，在可能进行首次公开募股之前，Anthropic 的治理模式正受到更多关注。该公司于6月向美国证券交易委员会秘密提交了一份注册声明草案。该刊报道称，批评人士认为，创始人可能拥有的增强投票权股份，加上信托基金会的权力，可能会限制未来公众股东对战略决策的影响力。

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