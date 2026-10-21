Xpeng Aeroht передала ОАЭ первый летательный аппарат X3-F — ECNS
С производственной линии завода Xpeng Aeroht в Гуанчжоу сошел первый летательный аппарат Land Aircraft Carrier X3-F, предназначенный для пилотной зоны низковысотных полетов в ОАЭ. Церемония состоялась 20 октября.
Передача тестового аппарата
Тестовый X3-F получил правитель эмирата Рас-эль-Хайма и член Федерального верховного совета ОАЭ шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими. Он посетил предприятие вместе с делегацией. Передача стала шагом в практической реализации сотрудничества между сторонами, сообщает ECNS.
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Делегация ознакомилась с производственным процессом — от изготовления корпуса из углеродного волокна до финальной сборки. В Xpeng Aeroht называют эту линию первой в мире линией массового производства летающих автомобилей.
Испытания в ОАЭ
По данным компании, тестовые аппараты будут проходить испытания в режиме «песочницы» под надзором органов гражданской авиации ОАЭ. Следующим этапом Xpeng Aeroht назвала работу над сертификацией продукта, маршрутами между эмиратами и операционными системами для персональных низковысотных полетов.