Xpeng Aeroht передала ОАЭ первый летательный аппарат X3-F — ECNS

С производственной линии завода Xpeng Aeroht в Гуанчжоу сошел первый летательный аппарат Land Aircraft Carrier X3-F, предназначенный для пилотной зоны низковысотных полетов в ОАЭ. Церемония состоялась 20 октября.

Передача тестового аппарата

Тестовый X3-F получил правитель эмирата Рас-эль-Хайма и член Федерального верховного совета ОАЭ шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими. Он посетил предприятие вместе с делегацией. Передача стала шагом в практической реализации сотрудничества между сторонами, сообщает ECNS.

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Делегация ознакомилась с производственным процессом — от изготовления корпуса из углеродного волокна до финальной сборки. В Xpeng Aeroht называют эту линию первой в мире линией массового производства летающих автомобилей.

Испытания в ОАЭ

По данным компании, тестовые аппараты будут проходить испытания в режиме «песочницы» под надзором органов гражданской авиации ОАЭ. Следующим этапом Xpeng Aeroht назвала работу над сертификацией продукта, маршрутами между эмиратами и операционными системами для персональных низковысотных полетов.

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