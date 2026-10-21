Следующая консоль Xbox может стоить до 1800 долларов — Engadget

Следующая консоль Xbox в рамках проекта Project Helix может стоить от 1200 до 1800 долларов, если Microsoft не решит субсидировать ее стоимость. Об этом Engadget пишет со ссылкой на профиль новой CEO Xbox Аши Шармы в Fortune.

Релизы в 2027 и 2028 годах

Project Helix описывают как игровую консоль нового поколения, которая также сможет запускать игры для ПК. По данным издания, следующим аппаратным релизом Xbox должно стать портативное устройство, запланированное на праздничный сезон 2027 года. Полноценную консоль ожидают в тот же период 2028 года.

В другом интервью в августе Шарма называла Project Helix «семейством» игровых устройств. Engadget предполагает, что на возможную высокую цену консоли могут влиять подорожание оперативной памяти и других компонентов на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

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Возможные изменения Game Pass

Fortune также со ссылкой на неназванных собеседников сообщил о возможном обновлении Xbox Game Pass. Сервис могут перевести на модель отдельных доплат за консольные игры, облачный гейминг и многопользовательский режим.

Engadget также пишет, что очередная волна сокращений в Xbox ожидается в октябре, а дополнительные увольнения могут произойти в ноябре и январе.

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