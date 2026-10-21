Nvidia представила DSX Pod AI Factory — контейнерную систему для вычислений с искусственным интеллектом, в которой объединены семь стоек Vera Rubin. Конструкция размером примерно со стандартный морской контейнер создана для перевозки грузовиком по обычным дорогам, сообщает CNBC.

Готовая система в контейнере

По данным Nvidia, DSX Pod весит около 28 тысяч килограммов. Кабели и систему жидкостного охлаждения для комплекса собирают на заводе. После доставки контейнер необходимо установить на площадке, соединить с другими контейнерами и провести финальное тестирование, заявил вице-президент Nvidia по гипермасштабным вычислениям Иан Бак.

Компания заявила, что использование DSX Pod может сократить время, необходимое новому дата-центру ИИ для начала обработки токенов, с шести месяцев до 14 дней. Система рассчитана на заказчиков в разных странах; Nvidia также считает, что она может помочь решить трудности европейских клиентов с развертыванием таких мощностей.

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Поставки ожидаются в 2027 году

DSX Pod является эталонным дизайном, который будут поставлять партнеры-производители Nvidia. Компания сообщила о сотрудничестве с Foxconn, Gigabyte, Lenovo, HPE, Quanta и Pegatron. Nvidia ожидает, что поставки начнутся в начале 2027 года.

Цену системы Nvidia не раскрыла. В то же время аналитики, на которых ссылается CNBC, считают, что одна стойка Vera Rubin может стоить более 7 миллионов долларов. Новый продукт продолжает переход Nvidia от поставок отдельных графических процессоров к комплексным решениям для дата-центров, включающим серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных и целые стойки.

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