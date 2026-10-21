Nvidia представила контейнерну AI-систему із сімома стійками Vera Rubin — CNBC

Nvidia представила DSX Pod AI Factory — контейнерну систему для обчислень зі штучним інтелектом, у якій об’єднано сім стійок Vera Rubin. Конструкцію розміром приблизно зі стандартний морський контейнер створили для перевезення вантажівкою звичайними дорогами, повідомляє CNBC.

Готова система в контейнері

За даними Nvidia, DSX Pod важить близько 28 тисяч кілограмів. Кабелі та систему рідинного охолодження для комплексу збирають на заводі. Після доставки контейнер потрібно встановити на майданчику, з’єднати з іншими контейнерами та провести фінальне тестування, сказав віцепрезидент Nvidia з гіпермасштабних обчислень Іан Бак.

Компанія заявила, що використання DSX Pod може скоротити час, необхідний новому дата-центру ШІ для початку обробки токенів, із шести місяців до 14 днів. Система розрахована на замовників у різних країнах; Nvidia також вважає, що вона може допомогти розв’язати труднощі з розгортанням таких потужностей у європейських клієнтів.

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Постачання очікують у 2027 році

DSX Pod є еталонним дизайном, який постачатимуть партнери-виробники Nvidia. Компанія повідомила про співпрацю з Foxconn, Gigabyte, Lenovo, HPE, Quanta та Pegatron. Nvidia очікує, що постачання розпочнуться на початку 2027 року.

Ціну системи Nvidia не розкрила. Водночас аналітики, на яких посилається CNBC, вважають, що одна стійка Vera Rubin може коштувати понад 7 мільйонів доларів. Новий продукт продовжує перехід Nvidia від постачання окремих графічних процесорів до комплексних рішень для дата-центрів, що включають сервери, мережеве обладнання, системи зберігання даних і цілі стійки.

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