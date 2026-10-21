Nvidia zaprezentowała DSX Pod AI Factory — kontenerowy system do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, w którym połączono siedem szaf Vera Rubin. Konstrukcja o rozmiarze zbliżonym do standardowego kontenera morskiego została zaprojektowana do transportu ciężarówką po zwykłych drogach, informuje CNBC.

Gotowy system w kontenerze

Według Nvidii DSX Pod waży około 28 tys. kilogramów. Kable i system chłodzenia cieczą dla kompleksu są montowane w fabryce. Po dostawie kontener należy zainstalować na miejscu, połączyć z innymi kontenerami i przeprowadzić końcowe testy, powiedział Ian Buck, wiceprezes Nvidii ds. obliczeń hiperskalowych.

Firma oświadczyła, że użycie DSX Pod może skrócić czas potrzebny nowemu centrum danych AI na rozpoczęcie przetwarzania tokenów z sześciu miesięcy do 14 dni. System jest przeznaczony dla klientów w różnych krajach; Nvidia uważa również, że może pomóc rozwiązać trudności europejskich klientów z wdrażaniem takich mocy obliczeniowych.

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Dostawy oczekiwane w 2027 roku

DSX Pod jest projektem referencyjnym, który będą dostarczać partnerzy produkcyjni Nvidii. Firma poinformowała o współpracy z Foxconn, Gigabyte, Lenovo, HPE, Quanta i Pegatron. Nvidia oczekuje, że dostawy rozpoczną się na początku 2027 roku.

Nvidia nie ujawniła ceny systemu. Jednocześnie analitycy, na których powołuje się CNBC, uważają, że jedna szafa Vera Rubin może kosztować ponad 7 mln dolarów. Nowy produkt kontynuuje przejście Nvidii od dostarczania pojedynczych procesorów graficznych do kompleksowych rozwiązań dla centrów danych, obejmujących serwery, sprzęt sieciowy, systemy przechowywania danych i całe szafy.

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