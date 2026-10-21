英伟达推出搭载七个 Vera Rubin 机架的集装箱式 AI 系统——CNBC

英伟达推出了 DSX Pod AI Factory，这是一套用于人工智能计算的集装箱式系统，集成了七个 Vera Rubin 机架。据CNBC 报道，该结构大小约等同于标准海运集装箱，旨在通过普通道路由卡车运输。

集装箱中的现成系统

英伟达表示，DSX Pod 重约 2.8 万公斤。该综合系统的线缆和液冷系统在工厂组装。英伟达超大规模计算副总裁 Ian Buck 表示，交付后，需要将集装箱安装在现场，与其他集装箱连接，并进行最终测试。

该公司表示，使用 DSX Pod 可将新的 AI 数据中心开始处理令牌所需的时间从六个月缩短至 14 天。该系统面向不同国家的客户；英伟达还认为，它可以帮助解决欧洲客户部署此类算力时面临的困难。

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预计于 2027 年开始交付

DSX Pod 是一项参考设计，将由英伟达的制造合作伙伴供应。该公司宣布与富士康、技嘉、联想、HPE、广达和和硕合作。英伟达预计将于 2027 年初开始交付。

英伟达未披露该系统的价格。同时，CNBC 援引的分析师认为，一个 Vera Rubin 机架的价格可能超过 700 万美元。该新产品延续了英伟达从供应单个图形处理器向提供综合数据中心解决方案的转变，后者包括服务器、网络设备、数据存储系统和整套机架。

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