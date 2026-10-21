下一代Xbox主机售价或高达1800美元——Engadget

如果微软不决定补贴其价格，Project Helix项目中的下一代Xbox主机可能售价为1200至1800美元。Engadget援引《财富》杂志对新任Xbox CEO阿莎·夏尔马的人物报道作出上述报道。

2027年和2028年发布

Project Helix被描述为一款新一代游戏主机，也将能够运行PC游戏。据该媒体报道，Xbox下一款硬件产品预计将是一款掌上设备，计划于2027年假日季推出。完整主机预计将在2028年同期推出。

夏尔马在8月的另一场采访中称Project Helix为一个游戏设备“家族”。Engadget认为，在人工智能技术发展的背景下，内存和其他组件价格上涨可能会影响该主机可能出现的高售价。

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Game Pass可能发生变化

《财富》杂志还援引未具名消息人士报道称，Xbox Game Pass可能更新。该服务可能转向针对主机游戏、云游戏和多人模式分别额外收费的模式。

Engadget还写道，Xbox预计将在10月进行新一轮裁员，11月和1月可能还会有额外裁员。

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