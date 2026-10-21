Наступна Xbox-консоль може коштувати до 1800 доларів — Engadget

Наступна консоль Xbox у межах проєкту Project Helix може коштувати від 1200 до 1800 доларів, якщо Microsoft не вирішить субсидувати її вартість. Про це Engadget пише з посиланням на профіль Fortune про нового CEO Xbox Ашу Шарму.

Релізи у 2027 та 2028 роках

Project Helix описують як ігрову консоль нового покоління, яка також зможе запускати ігри для ПК. За даними видання, наступним апаратним релізом Xbox має стати портативний пристрій, запланований на святковий сезон 2027 року. Повноцінну консоль очікують у той самий період 2028 року.

В іншому інтерв’ю в серпні Шарма називала Project Helix «сімейством» ігрових пристроїв. Engadget припускає, що на можливу високу ціну консолі можуть впливати подорожчання оперативної пам’яті та інших компонентів на тлі розвитку технологій штучного інтелекту.

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Можливі зміни Game Pass

Fortune також із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило про можливе оновлення Xbox Game Pass. Сервіс можуть перевести на модель окремих доплат за консольні ігри, хмарний геймінг і багатокористувацький режим.

Engadget також пише, що чергова хвиля скорочень у Xbox очікується в жовтні, а додаткові звільнення можуть відбутися в листопаді та січні.

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