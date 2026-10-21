Стартап Blacksmith, который обеспечивает инфраструктуру для тестирования программного кода перед развертыванием, привлек $66 млн в раунде Series C, который возглавила Sequoia Capital. После инвестиции оценка компании достигла $1 млрд, сообщает Fortune.

Примерно двумя месяцами ранее Blacksmith привлек $45 млн в раунде Series B, который возглавила Peak XV Partners. Тогда компанию оценивали в $550 млн. Общий объем привлеченных стартапом инвестиций составляет около $124,5 млн.

Рост нагрузки на тестирование

Blacksmith был основан в 2024 году. Компания предлагает разработчикам инструменты непрерывной интеграции: автоматизированной сборки и тестирования, которые код должен пройти перед объединением с основной кодовой базой и развертыванием.

По данным Blacksmith, ее платформой пользуются более 10 тыс. компаний против примерно 5 тыс. в августе. Среди клиентов названы Granola, Handshake, Supabase и LangChain. С начала года количество проверок, которые платформа проводит еженедельно, выросло с 5 млн до 90 млн.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сооснователь и генеральный директор Адитья Джаяпракаш заявил, что годовой регулярный доход компании за этот период вырос в 17 раз и сейчас составляет десятки миллионов долларов. По данным компании, ее крупнейшие клиенты тратят на услуги более $1 млн в год.

Инвестиции в собственные серверы

Большую часть нового финансирования Blacksmith планирует направить на закупку дополнительных вычислительных мощностей. Компания покупает собственные серверы и размещает их в дата-центрах в разных частях мира, а также разрабатывает программное обеспечение для их работы.

По словам Джаяпракаша, инструменты для написания кода на основе ИИ, в частности Cursor, OpenAI Codex и Anthropic Claude Code, ускорили создание программного кода, но усилили потребность в его проверке. Blacksmith насчитывает около 40 сотрудников в Сан-Франциско и Нью-Йорке и планирует увеличить штат примерно до 75 человек к концу года.

Читай нас в