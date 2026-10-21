Blacksmith залучив $66 млн і досяг оцінки $1 млрд — Fortune

Стартап Blacksmith, що забезпечує інфраструктуру для тестування програмного коду перед розгортанням, залучив $66 млн у раунді Series C, який очолила Sequoia Capital. Після інвестиції оцінка компанії сягнула $1 млрд, повідомляє Fortune.

Приблизно двома місяцями раніше Blacksmith отримав $45 млн у раунді Series B, який очолила Peak XV Partners. Тоді компанію оцінювали у $550 млн. Загальний обсяг залучених стартапом інвестицій становить близько $124,5 млн.

Зростання навантаження на тестування

Blacksmith заснували у 2024 році. Компанія пропонує розробникам інструменти безперервної інтеграції: автоматизованого збирання та тестування, які код має пройти перед об’єднанням з основною кодовою базою і розгортанням.

За даними Blacksmith, її платформою користуються понад 10 тис. компаній проти приблизно 5 тис. у серпні. Серед клієнтів названі Granola, Handshake, Supabase та LangChain. Від початку року кількість перевірок, які платформа проводить щотижня, зросла з 5 млн до 90 млн.

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Співзасновник і генеральний директор Адітья Джаяпракаш заявив, що річний регулярний дохід компанії за цей період збільшився у 17 разів і нині становить десятки мільйонів доларів. За даними компанії, її найбільші клієнти витрачають на послуги понад $1 млн на рік.

Інвестиції у власні сервери

Більшу частину нового фінансування Blacksmith планує спрямувати на закупівлю додаткових обчислювальних потужностей. Компанія купує власні сервери та розміщує їх у дата-центрах у різних частинах світу, а також розробляє програмне забезпечення для їхньої роботи.

За словами Джаяпракаша, інструменти для написання коду на основі ШІ, зокрема Cursor, OpenAI Codex і Anthropic Claude Code, прискорили створення програмного коду, але посилили потребу в його перевірці. Blacksmith має близько 40 працівників у Сан-Франциско та Нью-Йорку і планує збільшити штат приблизно до 75 людей до кінця року.

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