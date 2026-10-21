为软件代码部署前测试提供基础设施的初创公司Blacksmith在由红杉资本领投的C轮融资中筹集了6600万美元。投资后，该公司的估值达到10亿美元，《财富》报道。

约两个月前，Blacksmith在由Peak XV Partners领投的B轮融资中获得4500万美元。当时，该公司的估值为5.5亿美元。该初创公司筹集的资金总额约为1.245亿美元。

测试负载增长

Blacksmith成立于2024年。该公司为开发者提供持续集成工具：代码在合并到主代码库并部署前必须通过的自动化构建和测试工具。

Blacksmith称，使用其平台的公司已超过1万家，而8月时约为5000家。其客户包括Granola、Handshake、Supabase和LangChain。自年初以来，该平台每周执行的检查次数从500万次增至9000万次。

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联合创始人兼首席执行官阿迪提亚·贾亚普拉卡什表示，公司年度经常性收入在此期间增长了17倍，目前达到数千万美元。该公司称，其最大客户每年在其服务上的支出超过100万美元。

投资自有服务器

Blacksmith计划将大部分新融资用于采购额外的计算能力。该公司购买自有服务器，将其部署在世界各地的数据中心，并开发用于运行这些服务器的软件。

贾亚普拉卡什表示，包括Cursor、OpenAI Codex和Anthropic Claude Code在内的基于人工智能的代码编写工具加快了软件代码的创建，但也加剧了对代码测试的需求。Blacksmith在旧金山和纽约约有40名员工，并计划在年底前将员工人数增加到约75人。

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