Startup Blacksmith, który zapewnia infrastrukturę do testowania kodu oprogramowania przed wdrożeniem, pozyskał 66 mln dolarów w rundzie Series C prowadzonej przez Sequoia Capital. Po inwestycji wycena spółki osiągnęła 1 mld dolarów, informuje Fortune.

Około dwa miesiące wcześniej Blacksmith pozyskał 45 mln dolarów w rundzie Series B prowadzonej przez Peak XV Partners. Wówczas spółkę wyceniano na 550 mln dolarów. Łączna wartość finansowania pozyskanego przez startup wynosi około 124,5 mln dolarów.

Rosnące obciążenie testami

Blacksmith został założony w 2024 roku. Firma oferuje deweloperom narzędzia ciągłej integracji: zautomatyzowanego budowania i testowania, które kod musi przejść przed połączeniem z główną bazą kodu i wdrożeniem.

Według Blacksmith z jej platformy korzysta ponad 10 tys. firm, wobec około 5 tys. w sierpniu. Wśród klientów wymieniono Granola, Handshake, Supabase i LangChain. Od początku roku liczba kontroli przeprowadzanych przez platformę co tydzień wzrosła z 5 mln do 90 mln.

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Współzałożyciel i dyrektor generalny Aditya Jayaprakash oświadczył, że roczny powtarzalny przychód firmy wzrósł w tym okresie 17-krotnie i obecnie wynosi dziesiątki milionów dolarów. Według firmy jej najwięksi klienci wydają na usługi ponad 1 mln dolarów rocznie.

Inwestycje we własne serwery

Blacksmith planuje przeznaczyć większość nowego finansowania na zakup dodatkowych mocy obliczeniowych. Firma kupuje własne serwery i umieszcza je w centrach danych w różnych częściach świata, a także opracowuje oprogramowanie do ich obsługi.

Jak powiedział Jayaprakash, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do pisania kodu, w tym Cursor, OpenAI Codex i Anthropic Claude Code, przyspieszyły tworzenie kodu oprogramowania, ale zwiększyły potrzebę jego testowania. Blacksmith zatrudnia około 40 osób w San Francisco i Nowym Jorku oraz planuje zwiększyć zatrudnienie do około 75 osób do końca roku.

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