Chińskie firmy technologiczne ByteDance, Alibaba i Tencent zamówiły ponad 3 mln nowych kart graficznych Nvidia RTX PRO 5500 o łącznej wartości katalogowej przekraczającej 35 mld dolarów. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Według źródeł amerykańska Nvidia ostrzegła klientów i partnerów, że nie może zagwarantować realizacji zamówień, ponieważ popyt ze strony chińskich firm technologicznych znacznie przewyższa planowane wolumeny produkcji. Trzecia osoba potwierdziła tę informację w rozmowie z gazetą. Wszystkie źródła poprosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ nie są upoważnione do rozmów z mediami.

Popyt przewyższa produkcję

Jedno ze źródeł podało, że Nvidia ostrzegła partnerów o możliwości otrzymania jedynie 5–10% zamówionej liczby kart. Inna osoba powiedziała, że firma wskazywała na możliwość wyprodukowania w przyszłym roku nie więcej niż 3 mln RTX PRO 5500 na rynek globalny. Jednocześnie łączny wolumen zamówień chińskich klientów przekroczył już 6 mln sztuk, podały dwa źródła.

Według dwóch rozmówców jedna karta RTX PRO 5500 kosztuje około 11 400 dolarów. Przy takiej cenie potencjalna łączna wartość zamówień trzech firm przekracza 35 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Karty dla stacji roboczych

RTX PRO 5500 to procesor graficzny dla stacji roboczych, czyli wydajnych komputerów profesjonalnych, a nie dla dużych klastrów centrów danych, gdzie wykorzystywane są najnowocześniejsze procesory do sztucznej inteligencji. Jednocześnie model ten należy do najwydajniejszych produktów Nvidii, które wciąż są dostępne dla chińskich nabywców.

Eksport do Chin układu B300 firmy Nvidia dla centrów danych, opartego na architekturze Blackwell, jest zakazany na mocy amerykańskich ograniczeń eksportowych. Dostawy modelu H200 opartego na architekturze Hopper są rozpatrywane indywidualnie i realizowane na warunkach licencyjnych.

Przedstawiciel Nvidii oświadczył, że chińscy producenci chipów i kart do stacji roboczych odnotowują bezprecedensowy wzrost od 2022 roku, gdy ograniczenia wprowadzono po raz pierwszy. ByteDance, Alibaba i Tencent nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Według źródeł Nvidia poinformowała klientów, że wczesne próbki są oczekiwane w grudniu, a dostawy komercyjne mają rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Czytaj nas na