SpaceX spróbuje schwytać Starship i Super Heavy — The Verge

SpaceX w przyszłym miesiącu po raz pierwszy spróbuje schwytać statek kosmiczny Starship i booster Super Heavy za pomocą mechanicznych ramion na wieży startowej. Poinformował o tym dyrektor generalny firmy Elon Musk podczas raportu za trzeci kwartał, donosi The Verge.

Próba pełnego odzyskania systemu

Według Muska udana próba oznaczałaby pierwsze w historii pełne odzyskanie orbitalnej rakiety nośnej. Jednocześnie przyznał, że sukces podczas pierwszych takich lotów nie jest gwarantowany.

Musk zaznaczył, że jego zdaniem następny lot ma większe szanse powodzenia niż niepowodzenia. Jeśli próba zakończy się niepowodzeniem, SpaceX planuje przeprowadzać loty Starship do końca roku i zwiększyć ich częstotliwość w przyszłym roku.

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Jak działa system

Starship to dwustopniowy system składający się z boostera Super Heavy, który jest pierwszym stopniem, oraz statku kosmicznego Starship, który jest drugim stopniem. Jego wysokość wynosi około 120–124 metrów, a średnica — dziewięć metrów. System wykorzystuje silniki Raptor na ciekły metan i ciekły tlen.

Starship zaprezentowano w 2018 roku. System opracowano z myślą o powrocie do miejsca startu, gdzie wieża startowa z mechanicznymi ramionami ma przechwytywać pojazd w powietrzu. Podczas startu w ubiegłym miesiącu Starship po raz pierwszy umieścił statek kosmiczny na orbicie okołoziemskiej i dostarczył do konstelacji Starlink kilkadziesiąt większych satelitów V3.

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